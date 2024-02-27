Стретнуце пред початок першенства

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин внєдзелю 25. фебруара у Руским Керестуре одбавел и штварте пририхтуюце стретнуце зоз екипу ФК Искра зоз Коцура.

Як и у каждим остатнїм пририхтуюцим стретнуцу пред початок першенства, тренере намесцаю перши постави як би то требало випатрац и у першим колу ярнєй часци першенства. У таких стретнуцох, так воланих ,,ґенералкох”, бавяче даваю сто одсто своїх можлївосцох.

Пред полним Ярашом, фодбалере Русина и Искри приказали тварди, борбени и квалитетни фодбал, а побиду однєсла госцуюца екипа, котра указала лєпше бависко у пресудних моментох на стретнуцу.

Бавяче обидвох екипох ше нє шпоровали у дуелох, борело ше за кажду лабду, видзени дзепоєдни и оштрейши фаули, алє шицко прешло у фодбалским фер плею.

У першим полчасу обидва екипи бавели осторожно, чували и додавали лабду од ноги до ноги. После петнац минутох почали ше правиц и акциї на ободвох бокох, а тиж и нагоди.

Штредком полчаса, после єдного центарбица Искри пред ґол Надя, лабда ше одбила на ногу госцуюцому центарфорови, котри мирно лабду послал до долнього правого угла за резултат 1:0 за Коцур. То бул и резултат першого полчасу.

У другим полчасу обидва екипи рушаю у истим ритме як и у першим полчасу и сцерпезлїво ше правя нагоди. Так после петнац минутох обидва екипи ше розбежали по терену и видзени по даскельо нагоди на обидвох бокох, алє резултат ше нє менял.

У другим полчасу тренер Русина направел вименки, та нагоду достали шицки млади бавяче зоз лавочки. То ше одражело на Русиново бависко, дзе после центарбица лабда пада на пейц метери, а Искров бавяч зоз главу трафя ґол за 2:0.

По конєц стретнуца було ище нагоди, а Русин достал ище єден ґол, кед после контра нападнуца, госцуюци бавяч виходзи сам на ґолмана и преруцує лабду прейґ нього за конєчних 3:0 за госцох зоз Коцура.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Александар Кочиш, Иван Чапко, Иґор Грнчяр, Боян Голик, Деян Павлович, Стефан Тома, Деян Чернок, Матей Саянкович, Дарко Сушич и Михаило Божович.

Идуци стретнуца обидвом екипом будзе и початок ярнєй часци першенства. На нєдзелю 3. марца, екипа Русина будзе бавиц у Кули у першим колу ПФЛ Зомбор, док екипа Искри зоз Коцура на соботу 2. марца госцує у Надалю у ПФЛ Суботица.