Стретнуце рецитаторoх „Михайло Зазулякˮ

КУЛА – У рамикох манифестациї „Костельникова єшеньˮ, 11. новембра у голу ОШ „Петефи бриґадаˮ отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ.

Як на початку пристуних привитала и поинформовала предсидателька РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ зоз Кули Амалия Ковач, рецитаторе наступели у трох возростних ґрупох: младшого, штреднього и старшого возросту, а стретнуце отворела рецитаторка предшколского возросту. Наступели двацец двойо рецитаторе зоз Нового Саду, Бачинцох Шиду, Дюрдьова, Коцура, Руского Керестура и Кули зоз своїма фаховима сотруднїками.

Пред наступом рецитаторох, наступела и шпивацка жридлова ґрупа РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ котра одшпивала три шпиванки. Орґанизаторе обезпечели знїмок Михайла Зазуляка, чийо мено и ноши тото стретнуце, на котрим вон одрецитовал писню „Оцец и синˮ Михайла Ковача. Шицким учашнїком було окреме мило же на стретнуцу присуствовали и Михайлово дзвики зоз своїма синами, котри, гоч мали, з повагу слухали дакедишнї наступ свойого дїда.

У голу школи орґанизована и вистава предметох зоз прешлосци Руснацох у Кули, а после програми рецитаторе и фахово сотруднїки ше дружели и черали искуства.

Як и скорейших рокох, стретнуце орґанизовал РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ.