КУЛА – Традицийно, у голу школи „Петефи бриґадаˮ у Кули 16. новембра на 15 годзин отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ як часц XXXI културней манифестациї „Костельникова єшень”.

Присутних привитала предсидателька РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ Амалия Ковач.

Гимну того стретнуца, Костельникову писню „Бачко, моя, Бачкоˮ, як и шпиванку „Чийо то дзвичаткоˮ одшпивла Шпивацка ґрупа дружтва, под руководством Еуфемиї Планкош.

Дзеветнац рецитаторе розподзелєни до младшого, штреднього и старшого возросту зоз Кули, Руского Керестура, Дюрдьова, Коцура, Нового Орахова и Нового Саду одушевели публику зоз крашнє виповедзним словом.

У програми на гармоники участвовал и школяр ШОМО зоз Кули Йован Бошкович.

После програми дзеци и фахово руководителє ше дружели при смачней закуски и приємней розгварки.