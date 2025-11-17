КУЛА – У рамикох XXXII културней манифестациї „Костельникова єшень”, всоботу 15. новембра, у Културним центре у Кули, отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазулякˮ на хторим ше того року представели аж 42-ойо рецитаторе.

Учашнїки були подзелєни до трох старосних катеґорийох, а поприходзели зоз Руского Керестура, Коцура, Кули, Нового Орахова, Нового Саду, Суботици, Дюрдьова, Шиду, Беркасова, Петровцох.

З тей нагоди, програму отворел предсидатель РКУД „Др Гавриїл Костельник” Александар Планкош, а учашнїкох привитала и нєдавно вибрана предсидателька Орґанизацийного одбору Костельниковей єшенї, Ясмина Дюранїн.

По привитних словох, перша наступела Мишана жридлова шпивацка ґрупа кулского Дружтва зоз свойофайтову гимну Стретнуца, „Бачко моя Бачкоˮ, як и зoз шпиванку „Кед би чарни очкаˮ, а под руководством Еуфемиї Планкош. Потим шпиванку „Майски валцерˮ, хтору написал праве Михайло Зазуляк, одшпивал и одграл на ґитари Любомир Загорянски.

У програми участвовал и школяр ШОМО зоз Кули, Йован Бошкович, хтори на гармоники одграл писню „Скала, скалаˮ, як и дзецинска шпивацка ґрупа хтора одшпивала „Любичица малаˮ.

После програми, кажди учашнїк, попри припознаня, достал и по єдну кнїжку хтору подаровала НВУ „Руске слово”.