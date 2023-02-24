„Стретнуце у Матки” зоз писательом Дюром Латяком

НОВИ САД – У велькей сали Руского кулутрного центру (РКЦ) штварток, 23. фебруара отримане „Стретнуце у Матки” на хторим госц бул наш познати писатель Дюра Латяк.

Писатель Дюра Латяк бешедовал о часох кед вон, ище як леґинь 1949. року пришол до Нового Саду и зоз своїма парняками почал приходзиц на танєц до „Матки”, до тих истих просторийох нєшкайшого Руского културного центру. По його словох Културно-просвитне дружтво Руснацох у Новим Садзе, як и у других местох, теди було пододбор Рускей матки. А же ше по нєшка затримало при людзох популарне мено „Матка”, Латяк гварел же то так наволали Новосадянє по походзеню зоз Дюрдьова. Понеже у Дюрдьове була Матка, та вец зоз гевтей приходзели до тей Матки и так тото мено остало и до тераз.

Слова було и о Латяковей першей приповедки, о перших написаних писньох, алє и моноґрафийох хторим є автор. Здогаднул ше и початкох новинарскей роботи, алє и першей одбавеней представи…

Розгварку и знїманє за телевизию, водзел Славко Винаї.