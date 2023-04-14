„Стретнуце у Матки” зоз подобовим уметнїком Владом Нарадийом

НОВИ САД – У Руским културним центру у Клубу приятельох штварток, 13. априла отримани Стретнуца у Матки, а госц бул самостойни подобови уметнїк Владо Няради.

Свой швет уметнїк Владо Няради твори у своїм ателєу, як гварел же и кед є найвистатши вон ма ище енерґиї робиц подобову роботу. Витворел ше як уметнїк, до тераз участвовал, на вецей як 800 заєднїких виставох и того тижня му отворена 59. самостойна вистава, а найприсутнєйши є на беоґрадскей подобовей сцени.

Подобови уметнїк Владо Няради на концу розгварки подаровал Рускому културному центру малюнок зоз циклусу „Карпатски мит”. Як автор гварел малюнок почал мальовац 2014. року, кед рихтал тот циклус, алє закончел го аж 2022. року.

Розгварку и знїманє за телевизию, водзел Славко Винаї.