Стретнуце у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Марийовим святилїщу Водица у Руским Керестуре отрима ше екуменски фестивал духвней музики Емаус Фест 13 мая того року.

Предсидатель Фестивалу керестурски парох о. Владислав Варґа, директор фестивалу Павлина Шепински, координатор Соня Алексич, музични сотруднїк Александар Планкош, а орґанизатор Янко Катона.

Програма Емаус фесту почнє на 12 годзин кед будзе Обегованє за мир (Run 4 unity) на хторим буду участвовац шицки заинтересовани. У тей часци будзе орґанизовани Мини Емаус, дзе дзеци зоз рижних местох, после обегованя наступя на програмки у котрей буду мац даяку точку.

На 15 годзин будзе отворена Вистава уметнїцкей творчосци младих котра будзе орґанизована у заєднїцтве зоз Здруженьом младих Пакт Рутенорум. Хто ше сце приявиц зоз свою уметнїцку роботу може контактовац тоту орґанизацю на їх меил pactruthenorum@gmail.com по 6. май и зоз нїма ше догвариц о своїм участвованю.

На екуменским форуму Млади ше питаю модератор будзе Снежана Стойкович Павлович зоз Беоґраду. Учашнїк на тим форуму спред грекоталїцкей Церкви будзе керестурски парох о. Владислав Варґа, спред римокатолїцкей Церкви приор кармелского самостану у Зомборе о. Ст`єпан Видак, а спред словацкей еваґелистичней Церкви пастор зоз Кисачу о. Владимир Ловас, а за учашнїка спред СПЦ ше чека потвердзенє од владики бачкого Иринея.

Автор промотивного споту за Емаус Фест Ана Рац, котри поробени у сотруднїцтве зоз младима котри у орґанизациї Емаус Феста. Лоґо за Фестивал обдамула и виробела Тимеа Будински. Промовованє ше окончує прейґ дружтвених мрежох котри млади найвецей хасную, прейґ средствох явного информованя, а и плакати буду виложени у шицких наших местох.

На концерту, котри почнє на 20 годзин учашнїки буду шпивац на вецей язикох: окрем руского будзе ше шпивац и по сербски и горватски, мадярски и словацки, а наступя 10 состави рижних жанрох духовней музики. На Емаус Фест приход наявели млади зоз цалого реґиону – зоз Македониї, Чарней Гори, Горватскей, Словениї, Мадярскей и Словацкей.

После концерту у Водици ше предлужи друженє учашнїкох и присутних. Циль стретнуца праве значенє Емауса – стретнуце зоз особами других конфесийох, медзисобне друженє, информованє и заєднїцки диялоґ.

Орґанизаторе того збуваня Рух фоколару, Каритас, Pact Ruthenorum и Месна заєднїца Руски Керестур.