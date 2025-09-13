БЕЧ – У Бечу главним городу Австриї, од 8. до 11. септембра отримане XXVI Стретнуце католїцких владикох Восточних Церквох Европи, а главна тема була „Єдинство у розличносци”.

На стретнуцу бул присутни и владика нашей Епархиї св. о. Миколая преосвящени владика кир Георгий Джуджар и канцелар о. Дарко Рац, протоєрей ставрофор, вєдно зоз 60 владиками восточних католїцких Церкох Европи, углавним византийского обряду.

Стретнуце орґанизовал Бечски кардинал Кристоф Шенборн, ординарий за грекокатолїкох у Аустриї. а єдна з нагодох стретнуца була и 250-рочнїци снованя грекокатолїцкей церки св. Варвари и семинариї Барбареум.

Учашнїки стретнуца слухали викладаня на спомнуту тему, а тримали их кардиналове Шерборн и Клаудио Ґуджероти префект Дикастерию за Восточни Церкви при св. Пристолу т.є. Ватикану.

Медзи присутнима бул и верховни архиепископ УГКЦ Святослав Шевчук зоз скоро шицкима своїма грекокатолїцкима владиками у Европи. Вон штварток вечар предводзел и святочну архиєрейску Литурґию зоз шицкима владиками, у церкви св. Штефана, а преношела ю и национална австрийска телевизия.

Учашнїкох стретнуца прияли и визначни особи политичного живота, од австрийского канцелара, представительох парламенту, Совиту Европи, городоначалнїка Бечу, апостолскей нунциятури.

Догварене же би шлїдуюцого року стретнуце було у Марияповчу у Мадярскей.