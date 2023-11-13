Стретнуце з науку

КУЛА – У орґанизациї Образовного центру „Сократ”, пияток 10. новембра, у спортскей гали ОШ „Петефи бриґада” у Кули отримани 3. Фестивал науки.

Фестивал науки дал нагоду виглєдац чуда науки на забавни и интерактивни способ, могло ше упущиц до швета експериментох и откриц тайни природи, технолоґиї и вселени през рижни роботнї, слухац преподаваня и видзиц експерименти котри одушевели и инспировали школярох же би виглєдовали швет коло себе.

Медзи школами котри участвовали на тогорочним Фестивалу, участвовала и Основна и штредня школа зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.

На тогорочним Фестивалу представели ше, по тераз найвекше число викладачох, биолоґох, ґеоґрафох, хемичарох, физичарох и астрономох так же ше могло вельо того видзиц, научиц и уживац на таким красним збуваню.

Фестивал того року нащивел и министер будовательства, транспорту и инфраструктури Ґоран Весич, котри и отворел фестивал, а потим обишол штанди школох, факултетох и образовних центрох и побешедовал зоз дзецми.

Покровитель Фестивала науки Општина Кула и Туристична орґанизация општини Кула.