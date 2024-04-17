Стретнуце за фамелиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – После вечаршей Служби Божей внєдзелю було треце преподаванє з нагоди Року фамелиї у нашей парохиї на тему: „Воля Божа. Цо то значи за мнє особнє, а цо за мою фамелию и як знац же зме на правей драги, на драги Волї Божей по котрей ишла и Мария и Исус и шицки ми поволани на тоту драгу“.

На стретнуцу за Фамелиї котре ше уж по треци раз отримало, парох керестурски о. Владислав Варґа отримал интересантне преподаванє. Заключок того преподаваня би могол буц препознаванє волї Божей у каждей ситуациї, у каждей особи и каждим моменту каждого дня през цали живот вирних. Окреме то важне за ситуациї котри чежки, нєзвичайни и нє легко их вирним препознац.

Отец Владислав препоручел опитац ше Мацери Божей цо би вона зробела на нашим месце, як би ше справовала. Далєко од того же то лєгко, гварел и на концу заключел вєдно зоз апостолом Петром котри написал: Любце ше медзисобу, любов покрива вельо грихи.