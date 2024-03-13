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Стретнуце за фамелиї

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 71 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Друге стретнуце за фамелиї з нагоди Рока фамелиї у нашей парохиї отримане внєдзелю, 10. марца после вечаршей Служби Божей и дзевятнїци до св. Осифа.

Тема стретнуца: „Якого нам Бога открива Исус и цо то значи за нас и за нашо фамелиї?“, котру обробел и виложел керестурски парох о. Владислав Варґа.

Вон визначел же Исус пришол и постал єден з нас кед ше народзел, же би пренєсол живот Св. Тройци на жем, то єст медзи людски одношеня по принципу Св. Тройци. Тал котри нам зохабел то нова и Його заповид: Любце ше так, як я вас любел. То нашо поволанє у фамелиї, у парохиї, у швеце, же би цали швет постал наша фамелия.

Вельке число вирних присуствовало на стретнуцу, цо указує кельо вирним потребни поуки, окреме у часу поста. Стретнуце ше закончело з молитву, бо тота нєдзеля була нєдзеля молитви.

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