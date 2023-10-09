Стретнуце зоз Любомиром Медєшом у Заводу

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе пияток, 6. октобра отримане перше з наявеней сериї стретнуцох з визначнима поєдинцами зоз явного живота рускей заєднїци. Перши госц Заводу з тей нагоди бул Любомир Медєши (1949), етнолоґ, публициста и длугорочни културни и дружтвено-политични роботнїк хтори остатнї 30 роки жиє у Канади.

На стретнуцу хторе модеровал директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, Медєши ше здогаднул на одрастанє у Руским Керестуре и початки свойого явного анґажованя у заєднїци. Здогаднул на нєдостаточно припознату улогу учителя Янка Олеяра на рапидни културни и дружтвени розвой найвекшого руского валала у другей половки ХХ вику, як и початки наукового интересованя югославянских фаховцох за етнолоґию и традицию Руснацох.

Медєши тиж бешедовал о периодзе док як директор водзел НВП „Руске слово”, кед наша медийна хижа вириятно була у своїм зениту, после хторого пошвидко ушлїдзели часи найвекшей кризи. Окремна часц розгварки пошвецена була можлївосцом и перспективи орґанизованя рускей заєднїци у Канади дзе Любомир Медєши тиж бул медзи порушовачами, як и потенциялней будучносци нашей наймладшей дияспори.

Добре нащивене стретнуце у Заводу закончене з квалитетну дискусию о темох и часох о хторих госц бешедовал, так же сполнєта намира орґанизатора же би Стретнуца у Заводу були интерактивна и динамична подїя, приємна и учашнїком и публики.