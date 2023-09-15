Стретнуце зоз старима и новима приятелями

БАЧКИ ПЕТРОВЕЦ – Руски народни театер „Петро Ризнич Дядяˮ зоз представу „Метаморфозиˮ 13. септембра, з початком на 20:30 годзин госцовал на „28 Петровецких дньох театраˮ.

Наш ансамбл наступел у наисце добрим дружтве. На фестивалу, окрем Керестурцох бавел Словацки войводянски театер зоз Бачкого Петровцу, Театер „Андрей Баґарˮ зоз Нїтри, Театер „Йозеф Ґреґор Тайовскиˮ зоз Зволену, Театер Акадмиї уметносци у Банскей Бистрици, Народни театер „Стерияˮ – професийна сцена на румунским язику зоз Вершцу, та Спишски театер зоз Спишскей Новей Веси.

Присутна публика добре реаґовала на добре виводзенє ґлумцох, а най надпомнєме же ше керестурски ансамбл после двомешачней павзи швидко врацел до форми.

Постава була иста як и по тераз, окрем даскелїх пременкох. Пре оправдане одсуство дзепоєдних ґлумцох заменєли их други. Щесце же структура представи така же оможлївює же кажди ґлумец може бавиц кажду улогу, та ше ґлумци добре уклопели.

Як визначел режисер представи Славко Орос, у публики бул и дакедишнї режисер велїх керестурских представох Любослав Маєра. З оглядом же його студенти зоз Банскей Бистрици, Словацка, на фестивалу наступаю зоз свою дипломску представу, и вони тиж провадзели „Метаморфозиˮ.