Стриберна медаля на Републичним змаганю „Мост математики”

ВРНЯЧКА БАНЯ – На Републичним змаганю „Мост математики”, котре отримане 13. и 14. мая у Врнячкей Банї участвовали и школяре зоз Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура.

Екипа у котрей були школярка пиятей класи Яна Бесерминї, школяр шестей класи Марко Хромиш, школяр седмей класи Михайло Горняк и школярка осмей класи Даниєла Оґризович указали свойо добре знанє и посцигли замерковани успих.

Млади математичаре зоз коцурскей Школи на отриманим Републичним змаганю освоєли друге место и оквицели ше зоз стрибернима медалями.

По словох їх менторки наставнїци Оксани Мудри Недич, цале змаганє прешло у шоре, барз є задовольна зоз успихом котри школяре посцигли и цеши ше же ше им удало завжац таки пласман.

На Републичним змаганю зоз наставнїцу Мудри Недич потримовка школяром була и директорка коцурскей школи Сенка Мученски.