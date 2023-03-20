Штучна интелиґенция – предносци и нєдостатки

Штучна интелиґенция то нова обласц у компютерскей науки хтора унапрямена на розвой машинох, односно компютерских системох чия примарна идея одрабяц одредзени задатки хтори вимагаю чловекову интелиґенцию. Комуникация чловека зоз „нєвидлїву” особу зацикавела велїх, алє кадзи нас то водзи и як ше одражує на микро язики, як цо наш руски, остава нєдоповедзене.

У новембру 2022. року компания OpenAI презентовала програму ChatGPT, єдну з безплатних верзийох штучней интелиґенциї котра доступна шицким хасновательом интернету. Тото чому є наменєна то же би задатки хтори людзом чежко витвориц, лєбо задатки хтори им одбераю вельо часу, штучна интелиґенция витворйовала место нїх. Вона може заменїц людзох у препознаваню бешеди, ту ше дума на конвертованє бешеди до тексту, потим интерпретованє сликох и тексту, а гевто цо наинтересантнєйше то приношенє одлукох и ученє зоз искуства.

– Штучна интелиґенция ма озбильни потенциял направиц индустрийну односно технолоґийну револуцию, на тельо рижни способи хтори, у ствари, ми ище анї нє розумиме. Може нам помогнуц ефикасно и швидко ришиц комплексни проблеми, лєбо автоматизовац достати задатки. Наприклад, штучна интелиґенция ше може хасновац и у здравству, вона може анализовац податки пациєнтох, детектовац рижни хороти. Лєбо, наприклад, у телефонох помага же би вашо слики були цо красши и чистейши – приповеда Далибор Болдиш.

Нєшка штучну интелиґенцию хасную велї индустриї, як цо то уж спомнути здравствени установи, компаниї хтори у финансийним секторе, транспортна индустрия, едукация…

– Мойо думанє же ше штучна интелиґенцию найвецей хаснує у технолоґийним секторе, дзе ше ми, просеково людзе, найчастейше и стретаме зоз штучну интелиґенцию, та кед приповедка о єй улоги у нашей цивилизациї, найчастейше ше хаснує у мобилних телефонох, а потим ше хаснує як виртуелни асистенти у автох, системох за препоручованє, препознаванє спреводзкох и так далєй – гвари Далибор.

Гоч штучна интелиґенция ма велї квалитети, барз важне препознац и розумиц же вона ма дакеди и неґативни пошлїдки, алє лєм кед ше ю нє хаснує одвичательно.

– У принципе, шицко завиши як и за цо штучна интелиґенция тренирана. Кед є, наприклад, тренирана же би була пристрасна на таких податкох, вона вец то и будзе. Кед є тренирана же би добре знала обласц, вона тото будзе и робиц. Тиж так, може ше случиц же вона заменї даяки роботи хтори потераз робели людзе. И тото за тераз найвекши неґативни пошлїдок штучней интелиґенциї. На концу, штучна интелиґенция ше може злохасновац за правенє фалшивих видеох и сликох, лєбо аж и як помоц при детектованю жертви на интернету – толкує Болдиш.

ПОВЕДЗ МИ, ПОВЕДЗ…

ChatGPT то мено єдного велького язичного модела хтори ше кодно вола Давинчи, а хтори тренирани на вельким количеству тексту хтори позберани зоз интернета. Способни є паметац и розумиц бешеду, одвитовац на гоч яки питаня, програмовац, видумовац музику и так далєй – приповеда Далибор.

ChatGPT дефинитивно ма потенциял заменїц велї роботи хтори людзе нєшка окончую, а то може поробиц на даскельо рижни способи.

– З єдного боку, може помогнуц автоматизовац даяки задатки, так же би ше людзе хтори тото скорей робели могли фокусовац на дацо инше, креативнєйше, лєбо комплекснєйше, гоч знаме як ше таки ствари закончую. З другого боку, штучна интелиґенция сиґурно заменї людзох хтори робели як виртуелни асистенти, як Chat аґент на вельких сайтох, а дефинитивно заменї людзох у информативней индустриї дзе штучна интелиґенция будзе писац тексти и вистки – гвари Далибор Болдиш.

Барз важне надпомнуц же таки штучни интелиґенциї ище у своєй першей, нє такей перфектней фази, и ище вше ше вельо приповеда о тим же як вона будзе уплївовац на роботни места у будучносци.

ЧИ ГОДНО БЕШЕДОВАЦ ПО РУСКИ ЗОЗ CHATGPT?

Подрозумююци напредованє технолоґиї, поставели зме Далиборови питанє чи дакеди у будучносци годно бешедовац по руски зоз штучну интелиґенцию прейґ рахункара, лєбо телефона.

– Щиро, нє знам точни одвит. ChatGPT у сущносци нє розуми язик як цо го ми розумиме. Тренирани є на вельким количестве тексту и зоз одредзену систему наградзованя, та шицко цо ChatGPT тераз роби то же прави вироятносци хтору букву або слово ма шлїдуюце уруциц до свойого одвиту. За трениранє штучней интелиґенциї за комуникованє на других язикох исную цалком окремни проєкти, дзе идея же би ше фактично гоч хтори други язик такой конвертовал на анґлийски, у реалним чаше. То би висцерало велї препреченя медзи язиками, а ми вец годни приповедац телефону по руски, а даяки, наприклад, Араб би чул по арабски. По моїм думаню, прилапи ше даяки универзални язик, вшелїяк анґлийски, а мали язики буду мушиц уложиц вельо усиловносци же би обстали.