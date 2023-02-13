Студент зоз Япону нащивел Руснацох

НОВИ САД – Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе нащивел студент зоз Токия у Япону, Кеиґо Камакура.

Кеиґо Камакура студент сербского язика на универзитету у Токию. Понеже ше интересує за славянски язики и култури, жадал ше упознац ше и зоз Руснацами у Войводини. У януаре пребувал у Любляни, на школи словенского язика, та нащивел и Заґреб, Сараєво, Беоґрад, Нови Сад.

Контакт зоз Оддзелєньом за русинистику витворел прейґ колеґи Канамеа Окана, а Камакура ше интересовал за институциї Руснацох, а и же би нащивел даєдно нашо место.

У Новим Садзе госц зоз Япону, всоботу нащивел НВУ „Руске слово”, Завод за културу войводянских Руснацох и Оддзелєнє за русинистику. Представителє наших институцийох го щиро привитали и подаровали му дзепоєдни свойо виданя.

Кеиґо Камакура нащивел и Коцур и Руски Керестур дзе бул у локалних грекокатолїцких церквох, образовних и културних институцийох у тих местох.

Од Александра Мудрого дознаваме же у пририхтованю за тоту нащиву Кеиґо Камакура виражел жаданє учиц войводянски руски язик. Хаснуюци можлївосци онлайн настави, Кеиґо ше научел представиц по руски, а понеже жада предлужиц виучованє руского язика найскорей же през лєто знова нащиви Руснацох.