Новосадянє дочекали студентох бициґлистох

НОВИ САД – Студенти у блокади орґанизовали шветочни дочек студентом хтори вожели бициґли до Стразбуру же би институцийом Европскей униї придали писма зоз информациями о актуалней ситуациї у Сербиї.

Шветочни дочек наволани „Церемония за геройох” хтори вовторок, 22 априла почал на Варадинским мосце, кед зоз огньометом привитани 80 студенти, медзи нїма и 9 студентки, хтори 13 днї на бициґлох ишли до Стразбуру. Колона у хторей ше зоз студентами бициґлистами рушали моторкаше, редаре и велї гражданє, рушела ґу Сербскому народному театру.

На площи при театре шпивали Хор музичней школи Исидор Баїч и Поп хор, а студентом подзелєни символични награди як подзекованє за кажди прейдзени километер.

Студенти ше врацели до Нового Саду ище пияток, 18. априла, алє пре швето Вельки пияток дочек бул цихи и скромнєйши и гоч их при Ректорату дочекали велї гражданє.

Студенти на бициґлох рушели 3. априла зоз Нового Саду и прешли през Мадярску, Словацку, Австрию, Немецку и Французку же би 16. априла после прейдзених 1.300 километри сцигли до Стразбуру и нащивели Европски парламент, Совит Европи и Европски суд за людски права и там придали писма у хторих указали на свойо вимоги.