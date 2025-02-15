Студенти шветочно дочекани у Краґуєвцу

КРАҐУЄВАЦ – Студенти зоз шицких универзитетох у Сербиї, вчера вечар сцигли до Краґуєвцу.

Студенти хтори скоро цали тидзень ходзели пешо од Нового Саду и Беоґраду сцигли до Краґуєвцу после 21 годзин и закончели „Шумадийски марш” на Площи шлєбоди.

Скорей як вони Краґуєвчанє шветочно дочекали студентох хтори пешачели зоз Чачку, Ужица, Кралєва, Нового Пазару и Горнього Милановца и бициґлисти зоз Нового Саду и Беоґраду.

На концу сцигли и студенти хтори ше пешо рушели зоз Нишу.

Нєшка студенти у Краґуєвцу орґанизую 15-годзинови протест наволани „Стретнїме ше на Стритениє”.