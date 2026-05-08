Студенти и професоре з Оддзелєня за русинистику нащивели НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Новинско-видавательну установу „Руске слово” нащивели студенти, наставнїки и сотруднїки з Оддзелєня за русинистику, Филозофского факултета Универзитета у Новим Садзе.

Нащива часц догварки о сотруднїцтве медзи Оддзелєньом за русинистику и НВУ „Руске слово”, по котрей ше каждого року студенти упознаваю зоз роботу установи и актуалнима питанями о информованю и видавательстве по руски.

Студенти и професоре Оддзелєня за русинистику по тей догварки доставаю кнїжки НВУ „Руске слово” и рочну предплату Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Сходу и дискусиї присуствовали шефица Оддзелєня за русинистику доц. др Ана Римар Симунович, єй заменїк доц. др Александер Мудри, мср. Александра Деянович и Анита Ґовля, як и студентки Ана Варґа, Ана-Мария Малацко и Катарина Фейди.

Сотруднїцтво медзи НВУ „Руске слово” и Оддзелєньом за русинистику запровадзене 2015. року, з цильом же би ше звекшало анґажованосц студентох (порядних, мастер и докторандох) у виданьох установи и окончовало порядну праксу студентох Филозофского факултету.

Оддзелєнє за русинистику совидаватель Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.