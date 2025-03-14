Студенти на драги до Беоґраду

НОВИ САД – Новосадски студенти вчера дополадня рушели пешо до Беоґраду, дзе ше на соботу 15. марца отрима вельки протест. Студентох до Беоґраду провадза трактори, а обезпечую их и байкере.

Студенти хтори мешацами блокираю факултети и протестую прето же су нєзадовольни зоз роботу державних институцийох, зоз вецей местох пешо иду до Беоґраду, на вельки протест хтори як наявене будзе на соботу 15. марца зоз слоґаном „15 за 15 ”. Спрам Беоґраду од початка тижня ше рушели студенти и стредньошколци зоз Суботици, Вершцу, Нишу, Краґуєвцу, Чачку, Кралєва, Ужица, Лозници, алє и ґимназиялци зоз Велєва.

Уж вецей днї у Пионирским парку у Беоґрадзе пребува ґрупа младих хтори ше наволали: студенти хтори жадаю учиц. Вони поставели шатори у парку опрез предсидательства Сербиї, а коло парка положена ограда и нє мож ґу нїм дойсц.

Висше явне тужительство у Беоґрадзе апеловало же би, з нагоди протеста хтори заказани на соботу у Беоґрадзе, шицки учашнїки на протесту и други гражданє почитовали предписаня о явним шоре и миру и най право на мирни сходи вихасную у складзе зоз Уставом и законами Сербиї.