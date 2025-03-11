Студенти у блокади опрез РТС и РТВ

БЕОҐРАД/НОВИ САД – Студентска блокада будинкох Радио телевизиї Сербиї (РТС) у Беоґрадзе и Радио телевизиї Войводини (РТВ) у Новим Садзе почала вчера на 23 годзин. Наявене же будзе тирвац 22 годзини.

Опрез уходу до РТС у Таковскей улїци стоя редаре студенти, а дзвигнути и шатор, гражданє приношели єдзенє и ошвиженє. Студенти наявели же им нє намира уходзиц до будинка, лєм сцу указац же су нєзадовольни зоз информованьом явного сервиса.

МУП сообщел же єден припаднїк полициї покалїчени кед пробовали войсц до будинку РТС, та є такой превежени до Урґентного центру. Потим як жандармеря вошла до будинку РТС нє було нїяки зраженя, сообщене зоз МУП.

Пол годзини по пол ноци, новосадски студенти блокирали будинок РТВ на Мишелуку. Студенти у блокади Универзитета у Новим Садзе пришли вноци опрез Радио-Телевизиї Войводини же би дали потримовку своїм колеґом хтори у Беоґрадзе блокираю Радио-телевизию Сербиї.

У Будинку РТВ ше находзи полиция у опреми за розбиванє демонстрацийох. Студенти гварели же нє жадаю войсц до будинку, алє лєм стануц опрез и блокирац го и поручели же висц зоз будинка можу шицки заняти, алє нїхто нє будзе уходзиц док ше „нє ошлєбодзи РТС”.

Заняти у руский редакцийох програми Радия и Телевизиї тиж нєшка нє могли войсц до будинка, та ше док тирва блокада, емитує пригодна програма скорей порихтана и музика.