Отримана штварта „Ораховска єшень”

НОВЕ ОРАХОВО – Штварте стретнуце тамбурових оркестрох „Ораховска єшень” отримане всоботу, 19. октобра, а орґанизовало го КУД „Петро Кузмяк”.

У вечаршей програми участвовал Тамбурови оркестер „Тачи” чийо члени були длучорочни члани КУД „Петро Кузмяк”, а основани су 2016. року, а припадаю Драмско литературному здруженю „Ґраца Янош” и їх Женска шпивацка ґрупа хторих пририхтал Золтан Дудаш и Францишка Северич. Зоз Чантавиру наступела Тамбурови оркестер Медикус, хтори орґанизаторе велькей манифестациї „Душа сухого древа” хторим руководитель Роберт Вереш.

На програми наступели и госци зоз КПД „Карпати” зоз Вербасу, а зоз їх тамбуровим оркестром шивал Павле Медєши член дружтва. У оркестру грал и член Националного совиту рускей националней меншини и предсидатель того дружтва Никола Папуґа.

Домашнє КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова ше представело зоз шпивацку ґрупу у хторей шпиваю Владимир и Борис Маґоч, Татяна Дудаш, Миряна Бицок и Томислав Джуня, а провадзел их ораховски оркестер.

Конферансу водзела Миряна Бицок, а учашнїкох и публику привитала предсидателька Дружтва Татяна Дудаш.

Шицки учашнїки на тогорочней Ораховскей єшенї представели богати репертоар руских и мадярских шпиванкох хтори добре увежбали. Як и дотерашнїх рокох стретнуце указало же ма мултинационални характер цо доказує преплєтанє мадярскей и рускей култури у Новим Орахове.