Штварта побида зашором

БАЧКЕ ДОБРЕ ПОЛЬО – У 11. колу Кадетскей лиґи Суботица кадети Искри 11. новембра, у Бачким Добрим Полю одбавели першенствене стретнуце процив екипи ФК „Сутєска” и зазначели прешвечлїву побиду зоз резултатом бул 1:5.
За екипу Искри бавели: Серґей Салонтаї, Далибор Караґача, Димитриє Коматина, Матия Новак, Милош Бобич, Василиє Дукич, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, Дарко Уйфалуши и Лука Дорокхази (c).
До бависка вошли Бошко Ґакович и Данило Тарчанї, а на лавочки ище бул Владан Попович.
Ґоли за екипу Искри дали: Дарко Салонтаї (2), Лука Дорокхази (1), Димитриє Коматина (1) и Василиє Дукич (1).
Екипу Искрових кадетох на стретнуцох водзел Желько Салонтаї.
У идуцим, 12. колу першенства Кадетскей лиґи Суботица кадети Искри буду бавиц на соботу, 15. новембра, у Коцуре зоз екипу ФК „СУ Тим Спорт” зоз Суботици.