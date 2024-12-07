Вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа „Шветлосци”

НОВИ САД – Тих дньох вишло веб-виданє штвартого тогорочного числа нашого найстаршого часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц”.

Як и звичайно, число отвера блок ориґиналних наукових прилогох, медзи котрима робота др Ани Римар Симунович „Вичне врацанє до завичаю” и робота др Александра Мудрого „Метонимия як коґнитивни механїзем на материялу лексики у вязи зоз домашнїма животинями”.

З чечуцей литературней продукциї обявени циклус писньох Силвестера Д. Макая „Panta rei” и проза „Одняте од судьби” Любомира Медєша.

Рубрика „Интервю” приноши розгварку з Ирину Гарди Ковачевич з нагоди єй 80-рочнїци од народзеня, котру водзел Микола Шанта.

У рубрики „З рукописного нашлїдства” обявена штварта часц обсяжного епистоларного материялу о. др Юстина Бойка з Львова (Україна), под назву „AMICUS MEUS OPTIMUS. Преписка епископа Дионизия Нярадия з митрополитом Андрейом Шептицким (1902-1938)”.

Мр Славомир Олеяр автор статї „Цирихски гералдични ролни” у рубрики „История”.

Рубрика „Статї и есеї” приноши прилог Дюри Латяка „Мушинков тал у нашей културней скарбнїци” и есей Ванї Дули „Будучносц прешлосци”.

З некролоґом у рубрики „In memoriam” часопис ше одпитує од свойого длугорочного сотруднїка академика Миколи Мушинки, о котрим пише Дюра Латяк.

„Драмски додаток” виполнює єднодїйка „Будка число 27” Ивана Франка, котру з українского преложел Владимир Надь Ачим.

Остатнї прилог у часопису „Упутство за пририхтованє рукописох за друкованє”, з котрим Редакция поволує на сотруднїцтво през писанє ориґиналних наукових и фахових роботох з обласци гуманистичних и дружтвених наукох.

Число илустроване з малюнками Сонї Папуґа.

И тото число часописа „Шветлосц”, як и шицки дотерашнї, мож опатриц на адреси: www.ruskeslovo.com/шветлосц.