Штварте виводзенє театралней представи „Конєц”

НОВИ САД – Драмски студиo „Звонимир Павлович” Руского културного центра стреду, 14. фебруара на Дзень св. Валентина и Дзень св. Трифуна, штварти раз виведол театралну представу „Конєц” автора и режисера Славка Виная.

И гоч пауза од остатнього виводзеня дакус уплївовала на даєдних ґлумцох, представа „Конєц” одбавена знова пред новосадску публику у просторийох Руского културного центру. Даєдни ефектнєйши улоги добавени и ґлумци ше глїбше упознали зоз свою улогу, та додати и мали миниятури и дробни вименки.

У представи бави стална постава Борислав Сакач у улоги Краля, Ася Папуґа як Кралїца, Владимир Манько як Поета, и Желько Сопка и Йован Бєлица як Стражаре. Наратор Славко Винаї, суфлерка Ивана Чордаш, музику и звучни ефекти обдумал Мирослав Пап, дизайн шветла Ириней Гудак, сценоґрафию Єлена Симонович и Славко Винаї, а продуцент и орґанизатор представи Владимир Сивч.

Од директора Руского културного центра дознаваме же представа „Конєц” предлужує жиц и у 2024. року. Драмски студиo „Звонимир Павлович” ше рихта на Зонску смотру театрох аматерских дружтвох Войводини у Бачкей Паланки, хтори будзе у априлу, витворени и контакти, та ше планує и госцованя у Горватскей и у Словацкей, наявене и знїманє представи у телевизийним студию концом марца, як и знїманє представи у форми радио-драми.

По представи орґанизоване друженє у Клубу аматерох Руского културного центра и деґустация капущанїкох.