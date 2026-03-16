Штверо рецитовали на руским язику

ЖАБЕЛЬ – На 56. Општинскей смотри рецитаторох котра отримана внєдзелю, 15. марца у Општинскей народней бибилотеки „Велько Петрович” у Жаблю участвовали осемнац рецитаторе зоз основних школох зоз трох општинским местох: зоз Жаблю, Дюрдьова и Ґосподїнцох.

Рецитаторе рецитовали на сербским и руским язиким. На руским язику рецитовали штверо, а на Зонску смотри ше пласовали тройо: школяр штвартей класи Михайло Пап наступел спред КУД „Тарас Шевченко”, а порихтал го уметнїцки руководитель Яким Гарди. Спред ОШ „Йован Йованович Змай” на Зонску смотру ше пласовали школярка другей класи Александра Пап, пририхтала ю учителька Єлена Салаґ и школярка седмей класи Ана Канюх, пририхтала ю наставнїца руского язика Мария Самарджич.

Рецитаторох оценьовал ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе Предраґ Момчилович котри на смотри башедовал о общим упечатку и рецитованю рецитаторох, як и о тим дзе найчастейше гришели.

Зонска смотра будзе отримана на соботу и нєдзелю, 27. и 28. марца у Бачу.