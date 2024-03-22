Штверо ше пласовали на окружне змаганє з историї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штверо школяре з Основней школи „Петро Кузмяк” пласовали ше на окружне змаганє з историї, на општинским змаганю котре 20. марца отримане праве у керестурскей Школи. Змагали ше вєдно 70 школяре од пиятей по осму класу зоз шицких седем основних школох у кулскей општини.

З домашнєй школи ше змагали осмеро школяре од шестей по осму класу, а то Никола Петкович и Дюла Фаркаш зоз шестей класи, Марко Драґутинович и Тони Орос зоз седмей, а з осмей класи Андрей Чизмар, Иван Фейди и Лана Шомодї, за цо их пририхтовал наставнїк историї Деян Бучко.

Найлєпши резултати од нїх посцигли, з осмей класи школяре Иван Фейди котри завжал 1. место, Андрей Чизмар 3. место и Лана Шомодї тиж 3. место, и Никола Петкович школяр шестей класи котри завжал 2. место. Шицки ше пласовали на окружне змаганє котре будзе 21. априла у Зомборе.