Суботица означи Дзень города зоз ґала концертом

СУБОТИЦА – З нагоди Дня города на нєдзелю 31. авґуста на 21 годзин Суботицки симфонийски оркестер зоз госцами будзе мац ґала концерт на Городскей площи у центре, хтори того вечара будзе права оперска сцена на отвореним.

Под дириґентску палїчку Микици Євтича Суботицки симфонийски оркестер отрима ґала концерт на хтори буду участвовац реномирани оперски солисти: баритон Желько Лучич, мецосопран Вишня Радосав зоз Сербского народного театра и сопран Ана Лексич Шайрер, хтори виведу найкрасши ариї зоз опуса Вердия, пучиния, Росиния и других. На програми буду и увертири хтори здогадую на безчасови розкош оперскей уметносци, преноша суботицки медиї.