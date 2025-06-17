СУБОТИЦА – У Основней школи „Иван Ґоран Ковачич”, всоботу 14. юния отримана Явна годзина руского язика у рамикох виборней настави.

Учителька руского язика Мая Дюмич и штернац школяре привитали присутних, а часточку цо научели у тим школским року указали през рецитованє писньочкох зоз кнїжки за дзеци „Числа”, хтору написала Наташа Еделински Миколка.

На явней годзини руского язика у Суботици присуствовала предсидателька Одбору за образованє Националного совиту Руснацох Олена Папуґа и спред Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа.

Виборна настава руского язика з елементами националней култури у суботицких основних школох, ознова порушана после 10 рокох павзи, а з тей нагоди учителька руского язика Мая Дюмич подзековала шицким цо дали свойо доприношенє, сцелосц, дзеку и упартосц же би ше наставу ознова предлужело. Тиж визначела и єден з найвекших успихох то пласованє школярки Духни Паланчаи на зонске змаганє у рецитованю.