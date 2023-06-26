Суботичанє бавели найлєпшу одбойку

СУБОТИЦА – У орґанизациї Дружтва Руснацох Суботици, на Паличу, всоботу 24. юния отримани турнир у одбойки на писку у рамикох 32. Спортских бавискох „Яша Баков”. Участвовали пейц екипи, а найлєпша була екипа Дружтва Руснацох Суботици.

Турнир у одбойки на писку ше у рамикох СБ „Яша Баков” уж традицийно отримує на Паличу у орґанизациї Дружтва Руснацох Суботици, а на ньго пре прекрасни амбиєнт дзечнє приходзи векше число екипох. За розлику од прешлих рокох кед на тим турниру участвовали седем-осем екипи, того року приявене було пейц екипи и то окрем домашнїх, Дружтва Руснацох Суботици, Папивинґ зоз Вербасу, Руски Културни Центер зоз Нового Саду, ФК Искра зоз Коцура, а же би турнир мал медзинародни характер постарали ше госци зоз Републики Горватскей, односно зоз Петровцох.

Найлєпшу одбойку и того року бавели домашнї зоз Дружтва Руснацох Суботици котри зазначели шицки штири побиди, друга, треца и штварта екипа мали по два побиди и два пораженя та лєпшого одлучовал сет колїчнїк и на концу друге место освоєла екипа Руского Културного Центра, треце ФК Искра, а штварте Папивинґ. Пияти були одбойкаше зоз Петровцох.

За побиднїцку екипу бавели Василиє Мухаремович, Лука Фазекаш, Денис Полякович и Кристиян Шебек.