Субвенция треба же би була 300 евра по гектару

НОВИ САД – Здруженя польопривреднїкох од пондзелку орґанизую протести у цалей Сербиї пре чежке положенє польопривреднїкох и поручую же нє престаню покля Министерство польопривреди, нє сполнї шицко цо догварене у спорозуменю зоз мая того року.

Од Министерства польопривреди вимагаю же би од 1. януара 2024. року субвенция по гектару була 300 евра, вец „Белави дизел” без акцизи за 100 литри по гектару, же би премия за млєко була 19 динари по литри, же би субвенциї по крави були 40.000 динари, субвенционовани кредити за рефинансованє постояцих кредитох и системске ушоренє зоз законом о робней берзи.

Министерка польопривреди Єлена Танаскович виявела же виполнєти шицки точки зоз спорозуменя хтори у маю догварени зоз польопривреднїками и оценєла же протести польопривреднїкох политични. Вона виявела и же виполнєти шицки условия, окрем законодавного, хтори ше нє може виполнїц у технїчним мандату влади. Польопривреднїки, з другого боку, одруцую политичну конотацию протеста.

Протести орґанизую: Инициятива за обстоянє польопривреднїкох Сербиї, Здруженє польопривредних продуковательох Суботици, Союз здруженьох польопривреднїкох Баната, Здруженє польопривреднїкох Арадац, як и здруженя „Нашо млєко”, „Ратунок и обстоянє статкарох Заходней Сербиї” и „Продукователє млєка Шумадиї и Поморавя”.

У Войводини була блокирани драга Суботица – Стари Жедник, шицки уходи до рафинериї Нови Сад, у Новим Садзе и кружни цек у тей часци, у Сомбору драга Оджак – Нови Сад и гранїчни преход Боґоєво, у Банату уход до Ченти, маґистрална драга Бачка Паланка – Нови Сад.