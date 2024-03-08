Субвенциї за бициґли

НОВИ САД – Город Нови Сад розписал поволанку за вибор здруженя прейґ хторого Новосадянє годни апликовац за субвенциї за купованє бициґли.

Вибрани здруженя пририхтаю явну поволанку, отворя го и орґанизую дзелєнє пенєжу.

За купованє бициґли у буджету города видвоєне 20 милиони динари, з тим же ше до два и пол милиони може хасновац за програмски активносци.

У явним конкурсу ше наводзи же право участвовац маю шицки здруженя хтори маю шедзиско на териториї Нового Саду, хтори реґистровани у складзе зоз законом и хтори согласно зоз одредбами свойого сновательного акта, витворюю цилї у обласци защити животного стредку лєбо промоциї бициґлизму.

Термин за прияви 27. марец, а конєчни термин за додзельованє субвенцийох гражданом 30. септембер. Поєдинєчна сума за пенєжну помоц за купованє бициґли 12 тисячи динари.

Нови Сад запровадзує таки конкурси од 2021. року. На конкурсу 2023. року за субвенцию за купованє бициґли приявело ше вецей як 9.200 Новосадянох за пейц днї, а конєчна лїстина на хторей було 1.467 мена тих цо достали субвенцию пополнєта за перши штири минути.

Явни конкурс за вибор здруженя и други обвисценя мож найсц на сайту Городскей управи за защиту животного стредку.