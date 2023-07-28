Уж зме прежили два вдереня суперкелийских бурйох того лєта, а док пишем уводнїк, чекаме и треце вдеренє. Перши два спричинєли вельки материялни чкоди, як на будинкох, так и на польох. Тоти бурї будзе требац добре преучиц, гваря фаховци, бо з нїма убудуце будземе мушиц научиц жиц.

Суперкелийски бурї ридки, алє су барз опасни, бо можу спричинїц моцни витри, вельки каменєц и торнадо. По податкох Националней метеоролоґийней служби Зєдинєних Америцких Державох, з нїма приходзи моцне гирменє и вельки количества дижджу. Можу тирвац даскельо годзини и облапиц на стотки километри. Метеоролоґове спозорюю же тоти бурї пре свойо окремни характеристики вимагаю провадзенє и спозорйованє жительства.

Суперкелийски бурї наставаю теди кед жимна воздушна маса сцигнє на преграте тло, цо спричинює термичну екстремну нєстабилносц атмосфери. Тото по чим су єдинствени у одношеню на други файти бурйох то же маю моцни спинаюци струї хтори ше ротирую у нукашньосци хмари. Науковци тоту ротацию наволую мезоциклон.

По податкох америцкей Националней океанскей и атмосферскей администрациї тоти спинаюци струї можу досцигнуц швидкосц и вецей як 160 км на годзину и спричинюю вельки каменєц и торнада. Таки бурї ше можу зявиц гоч дзе на планети, алє су найчастейше руйнуюци у централних часцох Америки дзе вельки ровнїнски простори, та ше вец тоти бурї можу розвиц. Студия Америцкого дружтва метеоролоґох од януара того року предвидзує звекшанє фреквентносци суперкелийских бурйох за 6,6 одсто ширцом планети до конца того вику и то пре ґлобалне зогриванє.

Зявйованє суперкелийских бурйох и з нїма виволаних торнадох у Европи нє таке ридке зявенє. Найчастейше потрафени часци Французкей, Нємецкей и сиверней Италиї, и то влєце. На европским тлу на рочним уровню зазначи ше од 300 до 500 торнада, а їх сезона тирва од мая по авґуст.

Фаховци заключую же ше тоти феномени муша домерковано провадзиц и далєй виглєдовац з оглядом на тото же тоти бурї можу мац импликациї на климатски пременки. За суперкелийски бурї ше гвари же су кралїца шицких бурйох. Тоти огромни ротираюци маси хмарох формую найвекши торнада на швеце и приноша каменєц, вельки дижджи и причина су вельким вилївом.

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