Сушич ше врацел точно теди кеди требало

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Русину, всоботу 8. априла, однєсли побиду у 21. колу своєй Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, над домашню ЧСК Пивару зоз Челарева, з резултатом 0:1 (0:0). Ґол за Русин дал Дарко Сушич.

После длугшей павзи, за Русин ознова наступели Дарко Сушич и Боян Бранкович, зоз чиїм присуством екипа Русина була ошвижена.

У першей половки стретнуца мрежи мировали, за цо була заслужна сиґурна Русинова охрана.

Ключни момент збул ше у 58. минути кед после гришки домашнєй охрани Сушич, на асистенцию Кулича, матирал домашнього ґолмана, цо було достаточно за триюмф и три важни боди.

Цале стретнуце закончене без даяких грубих стартох, так лєм єден домашнї бавяч достал жовти картон. После того триюмфу, Русин и далєй забера друге место зоз 48 бодами.

За Русин наступели – Деян Кронич, Стефан Тома, Боян Голик, Владан Вуйович, Деян Павлович, Деян Чернок (Александар Тома – Деян Будински), Янко Кулич, Оґнєн Маркович, Матей Саянкович (Боян Бранкович), Андрей Малацко, Дарко Сушич.

Уж на нєдзелю на 16:30 годзин, на Ярашу, будзе дерби сезони медзи Русином и потераз нєпобедзену екипу Гайдука зоз Стапару, та з тей нагоди поволани шицки русиновци же би пришли на нєдзелю потримац своїх симпатизерох у цо векшим чишлє.