РУСКИ КЕРЕСТУР – Шветли пондзелок и вовторок окрем службох котри ше служа у церкви, обидвох дньох на 9, 11:30 и 18 годзин, як и Служба Божа на Циґлашоре на 16 годзин зоз мированьом, барз интересантни младим.

Обидва тоти днї резервовани за облїванє. Першого дня хлапци ходза облївац дзвичата, а другого дня дзивчата врацаю хлапцом цо себе „пожичели“. Хлапцом котри крашнє обляли дзвичата би ше так и требало врациц, алє ґаранциї нїґда нєт.

По облїваню ходза нє лєм млади алє и старши, и то єден красни звичай котри би нїяк нє требало забуц.