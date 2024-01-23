Швето Богоявлениє и пошвецанє обисцох

КУЛА – У Парохиї св. священомученїка Йосафата вирни зоз парохом єромонахом Дамяном Кича, ЧСВВ, у Служби Божей на 10 годзин означели швето Богоявления Господнього.

У Служби пошвецена вода и зоз тоту воду єромонах Дамян Кича, ЧСВВ, пошвецел вирних, а потим и обисца.

Розпорядок пошвецаня обисох у кулскей парохиї будзе слїдующи:

Пондзелок, 22. януара ше буду пошвецац обисца у улїчки Маршала Тита од 1-34 и у улїчки Иси Баїча.

Вовторок, 23. януара пошвеца ше обисца у улїчки Маршала Тита од 38-84, у улїчки Иси Секцикоґ и Косовскей улїчки.

Стреду, 24. януара пошвеца ше обисца у Виноґрадскей и улїчки Бошка Бухи.

Штварток, 25. януара у улїчки Братства єдинства и Симе Шолая.

Пияток, 26. януара ше буду пошвецац обисца у Панонскей, Травничкей, Мостарскей, Сараєвскей и Кумровацкей улїчки.