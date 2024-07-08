Швето Яна преславене у коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 7. юлия, преславене швето Рождества Йоана Хрестителя по юлиянским календаре.

Вельку Службу Божу служели декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац и парох нововербаски о. Данил Задрепко, а шицких присутних вирних у казанї здогаднул на радосц того швета.

Красне число вирних присуствовало Велькей Служби Божей з нагоди означованя швета Рождества Йоана Хрестителя. По законченю Служби, парох о. Рац пошвецел велї букети Янового желя котри коцурски парохиянє принєсли до церкви.

Традиция пошвецаня букетох Янового желя ше каждого року запровадзує на швето Яна у Коцуре.