Швето Яна у Коцуре, пошвецене Яново желє

КОЦУР – У Грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 7. юлия, преславене швето Рождества Йоана Хрестителя – Яна.

Вельку Службу Божу служели декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, а казань була нагода же би ше вирни здогадли значносци и радосци самого швета.

Велькей Служби Божей присуствовали числени парохиянє з нагоди означованя швета Рождества Йоана Хрестителя. На концу Служби, парох о. Рац пошвецел велї букети Янового желя котри коцурски вирни принєсли до церкви.

Традиция пошвецаня букетох Янового желя ше каждого року запровадзує на швето Яна у Коцуре.