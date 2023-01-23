Швето – нагода за спатранє нашого розвою

ВЕРБАС – Домашнї Централней преслави Националного швета Рускей националней заєднциї того року бул Коцур. Нажаль, на тот завод, роботи на реновированю будинку Дома култури у Коцуре, по датум кед було плановане отримованє шветочней академиї, нє закончени, прето тота часц програми була отримана у Вербше у сали Биоскопу „Югославия”.

У своєй привитней бешеди предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац визначел же означованє Националного швета Руснацох у Републики Сербиї добра можлївосц и нагода же бизме спатрели свой розвой и зачували полуги хтори нам оможлївели и оможлївюю напредованє од основней писменосци по школованих парастох, майстрох, владикох, докторох наукох и академикох. Вон з тей нагоди присутних здогаднул же Руснаци зачували свойо мено и руски язик, а до здогадованя других ше з добрим уписовали. Праве ту написани перши буквари, справени церкви, школи, доми култури. Нашо предки знали хасновац свойо права, та нєшка маме ушорени системи образованя, култури, информованя, службеного хаснованя язика и писма. Прето, най тот рок будзе пошвецени образованю по Руски, мобилизованю шицких наших духовних и творчих потенциялох же бизме зачували руски оддзелєня, єдину руску Ґимназию и Катедру, гварел предсидатель Националного совиту Рунацох Йоаким Рац.

Шветочней академиї з тей нагоди присуствовал министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ у Влади Републики Сербиї Томислав Жиґманов и винчовал на витирвалосци прето же ше нам удало, упрекосц вельким спокусом, зачувац свою националну заєдїнцу. Сербия горда на факт же у нєй жию припаднїки числених народох, а руска заєднїца препознатлїви и драгоцини сеґмент, гварел медзи иншим у своєй винчованки Томислав Жиґманов.

Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович гварел же 17. януар 1751. року, дзень кед ше на тоти простори Войводини почали присельовац Руснаци, алє и же тото швето постало швето шицких нас, бо ше од 2018. року на предклад Покраїнскей влади означує як датум од покраїнского значеня. Вон ище здогаднул и же руска национална заєднїца ма позарядове значенє у етнїчней розличносци нашей жеми же пестованє и унапредзенє тей розличносци єден з важнєйших приоритетох политики Покраїнскей влади. Ту надпомнул же директни субвенциї писаним глашнїком на язикох националних меншинох зоз 264 милиони динари, кельо були у 2016. року, у тим року звекшани на 490 милиони. Кед слово о наших виданоьх за новини „Руске слово”, часописи „Мак” и „Заградка” будзе видвоєне 57,2 милиони динари. Покраїнска влада континуовано помага и Руски редакци у телевизи и радию, як и образованю на мацеринскей бешеди. У рамикох проєктного софинансованя проєктох за защиту, пестованє и представянє нашого нєматериялного скарбу, Завод за културу войводянских Руснацох достанє за трецину векши средства як прешлого року.

Предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич у своєй винчованки на шветочней академиї надпомнул же Руснаци од приходу на тоти простори давали значне доприношенє Вербасу. Тиж так надпомнул же з потримовку Покраїнскей влади того року почнє доконченє вибудови будинку Дома култури у Вербаше и то будзе нови културни центер повязованя шицких жительох општини.

Владика кир Георгий Джуджар привитуюци присутних, медзи иншим гварел же вше кед означуєме нашо Националне швето, здогадуєме ше того датума – 17. януара 1751. року, як и тих двасто фамелийох хтори ше приселєли на тоту жем. Вон гварел же початок бул скромни, алє вони зоз собу принєсли шицко свойо богатство – то була бешеда и то була вира. Зоз того скромного початку, зоз тей першей искри, створел ше вельки огень хтори уж 272 роки гори. Зогрива нас, указує нам драгу. Дараз баржей горел, дараз менєй горел. Дараз нам помагали други, дараз нам одмагали. Алє, вше зме ше уповали на нашо сили. Вше кед славиме националне швето ми, додаваме огриви до того огня же би ище далєй и длуго на дзешатки и, можебуц, стотки роки горел, ширел цеплоту, швицел и указовал нам драгу. Зоз виру до Господа Бога, так як нашо предки, идзме одважно напредок и зоз упованьом на його помоц, знайме же превозидземе шицки почежкосци и бриґи терашнього и будуцого часу. Зоз словами – Боже чувай народ свой, владика кир Георгий Джуджар винчовал щешлїве швето.