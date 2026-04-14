Швето преславене з Вельконоцним рочним концертом

ДЮРДЬОВ – Традицийно на Вельку ноц, внєдзелю, 12. априла аматере дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” отримали Вельконоцни рочни концерт. Найвекше християнске швето ше на таки способ у дюрдьовским Дружтве преславює без прерви вецей як трицец пейц роки.

У двогодзиновей програми и двацец єдней точки зменьовали ше аматере зоз шицких секцийох, рижних возростох, котри рецитовали, танцовали, грали и шпивали. Весело було и на бини и у публики котра зоз ошмихом и моцним аплаузом нєпреривно поздравяла аматерох, окреме наймладших и найстарших.

Медзи госцами на Концерту були паноцец о. Борис Холошняй зоз Бечу зоз Австриї, мастер филозофиї и теолоґиї Страхиня Здравкович зоз Осєку зоз Републики Горватскей, котри на пракси у дюрдьовскей церкви, и предсидатель Националного совиту рускей националней меншини Стеван Самочета.

Концерт орґанизовали члени Управного одбору КУД „Тарас Шевченко” у сотруднїцтве зоз уметнїцкима руководителями з Дружтва. Младшу дзецинску ґрупу пририхтали уметнїцки руководительки Мария Барна и Кристина Тодорович, старшу дзецинску ґрупу уметнїцка руководителька Мария Хромиш, пририхтуюцу фолклорну ґрупу Тамара Балоґ, а воводзацку фолклорну ґрупу уметнїцки руководителє Микола Хромиш и Борис Раґаї. Шпивацки ґрупи пририхтали уметнїцки руководительки Валентина Салаґ и Ксения Вереш, а оркестер уметнїцки руководитель Срдян Цуцич. Рецитаторох пририхтали уметнїцки руководитель Яким Гарди, учителька Єлена Салаґ и наставнїца руского язика Мария Самарджич.

Сценоґрафию обдумали и намесцели млади зоз Дружтва. За озвученє були задлужени Иван Молнар и Борис Цап, а инспициєнти були Звонко Салаґ и Мирослав Барна. Конферансу написала Тамара Балоґ, читали ю Кристина Хромиш и Никола Тиркайла.

После програми друженє з музику предлужене у просторийох Дружтва, дзе послужена традицийна пасхална вечера, а пред вечеру ше шицки вєдно помодлєли з предводзеньом о. Бориса Холошняя.

Витворенє Рочного Вельконоцного концерту финансийно помогли Општина Жабель, Национални совит рускей националней меншини и Завод за културу войводянских Руснацох.

Вельконоцни рочни концерт по першираз отримани у сали Дружтва, понеже велька сала Задружного дому ище вше у реконструкциї.