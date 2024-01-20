Швето Руснацох означене у Руским Керестуре (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера 19. януара, зоз шветочну програму у сали Дома култури и друженьом после програми, означене Националне швето Руснацох у Руским Керестуре.

Традицийно, шветочносц отворена зоз интонованьом державней гимни „Боже правди” и гимну бачванских Руснацох „Браца Русини” котри виведол Мишани хор Дома култури, под руководством Александра и Еуфемиї Планкош, а у провадзеню Народного оркестру „Юлиян Рамач Чамо”, под руководством Кристияна Нярадия.

Потим ше присутних поздравели предсидатель Националного совиту Йоаким Рац и предсидатель општини Кула Дамян Милянич, котри повинчовали швето шицким Руснацом, а попри нїх, присутни були и заменїк предсидателя Општини Кула Кароль Валка, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо, предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр и числени други представителє валалских установох и институцийох.

Попри Мишаного хору хтори того вечара виведол и композициї „Писня Рускому Керестуру” и „Я Русин бул, єсмь и буду”, шветочносц збогацели и други интерпретаторе – Дзивоцка ґрупа Дома култури зоз шпиванками „Там под лєсом” и „Кед квитли овоци”, Кристина Афич зоз шпиванку „Моя писня”, та Мирослав Малацко хтори одрецитовал писню Михайла Ковача „Ми вода”, а одшпивал и композицию Мирослава Папа „За щесце”.

После програми предлужене друженє зоз руску музику Оркестра „Юлиян Рамач Чамо” и закуску руских традицийних єдлох.

Орґанизаторе програми Национални совит Руснацох, Дом култури Руски Керестур и Здруженє „Пакт Рутенорум”.