Швето Велїкомученїка св. Димитрия и Христа Царя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето Велькомученїка св. Димитрия означи ше на ютре, 26. октобра. Служби Божо буду як на швето, у церкви на 8 и 18, а у Водици на 10 годзин.

На соботу, 29. октобра, после вечаршей Служби будзе служене Всеночне и прето вечарша Служба Божа у Водици нє будзе.

На нєдзелю, 30. октобра швето Христа Царя, а Служби Божо буду на 9 годзин, на 11,30 и 17 годзин.

На жимске рахованє часу ше преходзи 30. октобра и мунтатови на годзини ше врацаю годзину назад, од того дня вечарши Служби Божо буду починац на 17 годзин.

(Опатрене 80 раз, нєшка 80)