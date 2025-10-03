Швето заєднїцтва и любови ґу музики

Вербас уж роками пестує єден зоз найкрасших фестивалох култури рускей заєднїци, манифестацию котра длуги час прикрашує и збогацує наш фестивалски календар. Аматере у вербаским Културно-просвитним дружтве „Карпати” ше каждого року зоз заєднїцкима моцами лапаю до рихтаня того длугорочного фестивалу, а так було и тераз, вочи отримованя XV Хорского фестивалу „Карпати” у Вербаше.

У просторийох Дружтва того єшеньского вечара на найкрасши способ орґанизаторе означели мали ювилей отримованя Фестивалу, представели шпиванку, рускосц, нашу музику, културу и традицию. Судзаци по нашмеяних тварох публики и учашнїкох, гласних аплаузох котри провадзели кажду точку, мож повесц же ше и шицко задумане, орґанизатором удало.

Тогорочну програму збогацели числени шпиваче – хори и шпивацки ґрупи зоз Коцура, Руского Керестура, Нового Саду, Суботици, Шиду и домашнї з Вербасу. Зоз шпиванку преславели и тото цо представя вельо вецей од самих тонох и музики – уметносц хорского шпиваня. Потвердзели моц тей нїтки котра их повязує, учи же би слухали єдни других, зєдинєли свойо гласи и створели гармонию. През числени шпиванки зоз бини ше ширели емоциї щесца и здогадованя на прешли часи, славела моц музики и краса хорского шпиваня.

Гваря же музика то язик без гранїцох – язик котри розумя и младши и старши, и шицки народи и народносци котри виками дзеля живот на тих просторох. А то праве и сущносц того вербаского Фестивалу хорского шпиваня – же би ше пестовало традицию, алє и будовало дражки ґу будучносци. И праве прето тота манифестция зоз тераз уж озбильну и длугорочну традицию нє лєм концерт, алє єдно красне швето заєднїцтва, култури и любови спрам музики. А прешвечени зме же ше тото швето и традиция котра шири таки красни чувства и порученя предлужи славиц и пестовац ище велї, велї роки.