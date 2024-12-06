Шветочна академия Мацери Рускинї будзе на соботу

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Дружтво Руснацох Сримска Митровица вєдно зоз часцами отрима традицийну Шветочну академию Мацери Рускинї з нагоди означованя рочнїци досельованя Руснацох до Сримскей Митровици.

Академия будзе у Театре Добрица Милутинович, на соботу, 7. децембра на 19 годзин.

Покровитель академиї Город Сримска Митровица, Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох.

Тогорочну шветочну академию ше отримує як увод до централней преслави Националного швета Руснацох у Сербиї, хтора будзе зоз провадзацима програмами отримана у януаре 2025. року у Сримскей Митровици.