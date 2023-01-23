Шветочна академия у сали вербаского биоскопу

ВЕРБАС – Шветочна академия з нагоди Националного швета Руснацох отримана, 21. януара у Вербаше у Биоскопу „Югославия”, док провадзацу програму могло видзиц у Коцуре, месту тогорочних домашнїх. Коцурци того року означую и 260 роки од присельованя Руснацох до Коцура.

Национални оркестер, чий руководитель Мирослав Пап, и хор Дома култури Руски Керестур зоз хторим руководзи Еуфемия Планкош отворели шветочносц зоз виводзеньом гимни Републики Сербиї „Боже правде” и шветочней шпиванки „Браца Русини” чий автор Коцурец, Ириней Тимко.

Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” уж вецей як 40 роки представя културни фундамент рускей заєднїци у Коцуре, а Женска жридлова шпивацка ґрупа, хтору пририхтує Агнета Тимко Мудри ше представела зоз шпиванку „Нє пий коню воду” у провадзеню оркестра Културно-просвитного дружтва „Карпати” и Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”.

Леґиньскеай шпивацка ґрупа зоз Руского Керестура одшпивала „Кед я ишол попод гумна” у акапела верзиї, а зоз стихами писнї „Лїк за мацер” Дюри Папгаргая, представел ше Мирослав Малацко, наш визначни рецитатор з Руского Керестура.

Дарина Михняк, шпивачка хтора позната по красних интерпретацийох на наших руских фестивалох виведла шпиванку „Крочаї милого” за хтору музику и текст написала Агнета Тимко Мудри. Коцурци ше цеша и зоз Мишану шпивацку ґрупу, хтора наступала на рижних наших фестивалох, и того вечара одшпивали „Мила моя мамко”.

Приємне нєсподзиванє виволали штири найкрасши коцурски гласи – Саня Дивлякович, Мирела Тимко, Танита Ходак и Дарина Михняк з провадзеньом членох шпивацких ґрупох Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” вєдно одшпивали шпиванку „Писня Коцуру” за хтору текст и музику написал Любомир Загорянски, а у ориґиналним виводзеню одшпивал Михал Иван.

Национални оркестер у камерним составе чий руководитель Мирослав Пап, на програми виведол кецей омпозициї – „Швита глас и диждж”, вец „Три руски мелодиї” та и на концу програми композицию „З давен давна”.

Шветочносц пририхтали Орґанизацийни одбор Централней шветочносци, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совет Руснацох зоз потримовку Општини Вербас, Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” и Радио-телевизиї Войводини, а дзекуюци финансийней потримовки Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами. През програму водителє були Доротеа Будински и Андрей Орос.