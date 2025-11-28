Шветочни концерт з нагоди 80 рочнїци КУД Тарас Шевченко

ДЮРДЬОВ – Шлїдуюцей соботи, 6. децембра будзе Шветочни концерт з нагоди ювилея за културу и дружтвени живот Руснацох у Дюрдьове, а то 80-рочнїца од снованя Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.

Попри терашнїх, наступя и дакедишнї члени секцийох котри участвовали у роботи Дружтва пред дзешец, двацец, трицец, та и штерацец и вецей роки.

Шветочни концерт будзе на 19 годзин у спортскей гали Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове, а у програми з вецей як двацец точки буду участвовац бувши и терашнї аматере Дружтва зоз вецей секцийох и у вецей возросних ґрупох.

Наступя шейсц возростни ґрупи фолклорашох – дзецинска, пририхтуюца, виводзацка, як и три ґрупи ветеранох младша, штредня и страша фолклорна ґрупа. Зоз шпивацкей секициї насупи надалєко припозна женска жридлова шпивацка ґрупа чийо членїци буду найстарши на концерту, потим два женски шпивацки ґрупи и єдна дзивоцка шпивацка ґрупа.

Участвовац буду и солисти: Микола Хромиш, Марко Радишич и Михаил Рамач. У рецитаторкей секциї наступя: Валентина Салаґ, Верица Варґа, Златко Канюх и Милица Михальовски.

Фолклорни и шпивацки ґрупи будзе провадзиц оркестер Дружтва у котрим буду грац и ветеранє, музичаре.

На Шветочносци, як госц будзе участвовац сербске Културно-уметнїцке дружтво „Бранислав Нушич” зоз Дюрдьова.

Уходнїца будзе 300 динари.