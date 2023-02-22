Шветочни сход зоз министром

БЕОҐРАД – З нагоди вибраних и менованих нових зволаньох националних совитох националних меншинох, Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ орґанизує шветочни приєм за предсидательох националних совитох и предсидательох вивершних одборох националних совитох.

Шветочносц планована за нєшка, 22. фебруар у Беоґраду, у Сербским салону Палати Сербия з початком на 13 годзин.

З орґанизацию того шветочного приєму Министерство жада указац почитованє и пожадац успишну роботу на початку мандата нововибраним представительом националних совитох националних меншинох у Сербиї.