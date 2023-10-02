Шветочно преславена 100-рочнїца Фодбалского клубу „Русинˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ювилейни 100 роки од снованя Фодбалского клубу „Русинˮ у Руским Керестуре преславени всоботу 30. септембра зоз виставу фотоґрафийох, шветочну програму и промоцию кнїжки у Доме култури, а потим преслава предлужена зоз спортскима змаганями на Ярашу.

После вистави фотоґрафийох, погарох и припознаньох хтори ше Клубу удало зачувац за єден вик иснованя, ушлїдзела промоция кнїжки хтора видрукована з тей нагоди, под назву „100-рочнїца Фодбалского клубу „Русинˮ (1923–2023) – 13 секциї спортского дружтва у словох и фотоґрафийох”, а о хторей бешедовали найзаслуженши за єй публикованє. После представяня кнїжки, ушлїдзела шветочна програма.

На початку, по интонованю гимни Републики Сербиї и шветочней Рускей писнї, у виводзеню Хору Дома култури, зоз минуту цихосци одата почесц шицким заслужним поєдинцом хтори през 100 роки допринєсли наставаню и розвою Фодбалскому клубу „Русинˮ, а потим привитани шицки представнїки дружтвених орґанизацийох и явних установох зоз Руского Керестура, Општини Кули, як и представителє спортских и фодбалских клубох зоз рижних наших местох.

Медзи присутнима окреме поздравени подпредсидатель Подручного фодбалского союзу Зомбор и член Вивершного одбору Фодбалского союзу Войводини, Миодраґ Ґоґич, подпредсидатель Општинского фодбалского союзу Кула, Слободан Куколя, предсидатель Општинского фодбалского союзу Кула Жарко Попович, як и предсидателя Фодбалского клубу „Русинˮ Тихомир Медич, хтори зоз пригоднима словами отворели тоту шветочносц.

Спред Роботного предсидательства шветочней скупштини Фодбалского клубу „Русинˮ, його члени Михайло Пашо и Владимир Олеяр уручели припознаня 11 пристуним поєдинцом хтори вецей як 20 роки активно участвовали у розвою Клубу Русин.

На концу, шветочну програму зоз музичнима точками збогацела и дзивоцка шпивацка ґрупа у провадзеню оркестри Дома култури „Юлиян Рамач Чамо”, з хторим руководзел Кристиян Няради, през цалу програму присутних водзел Андрей Орос, а потим ше преслава ювилея предлужела на Русиновим фодбалским стадиону, на Ярашу, зоз фодбалскима змаганями.