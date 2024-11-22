Шветочно преславене храмове швето Кирбай

БЕРКАСОВО – З нагоди швета Собору Святого архангела Михаила, церква и вирни вчера 21. новембра преславели храмове швето Кирбай.

Шветочну Службу Божу предводзел декан сримски и парох у Шидзе о. Михайло Режак, а сослужовали о. Владислав Варґа, парох з Руского Керестура, о. Дарко Рац, парох з Бачинцох, єромонах капелан у Кули о. Платон Салак, ЧСВВ, домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка и римокатолїцки паноцец зоз Шиду о. Никица Бошнякович.

Апостол на богослуженю читала Николина Горняк, а Евангелию о. Платон Салак, ЧСВВ, хтори надихнуто и наказовал.

У казанї о. Платон, ЧСВВ, медзи иншим визначел же кажди християн ма свойого ангела хранителя хтори го провадзи през цали живот, а бешедовал и о значносци праве архангела Михаила и других ангелох хтори ше споминаю у Старим и Новим Завиту и у богослуженьох.

Шветочносци зоз красним шпиваньом на Служби Божей допомогли Любов Зейкан Бобаль и Єлена Гнатко зоз Бикичу и Мира Гнатко зоз Шиду.

Домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка подзековал паноцом же пришли возвелїчац Кирбай и шицким повинчовал щешлїви и благословени Кирбай, на концу одшпиване Многолїствиє.