Шветочно преславене храмове швето Кирбай

БИКИЧ – На швето Успения Пресвятей Богородици, познатше як Велька Матка Божа, вчера, 28. авґуста церква и вирни преславели храмове швето Кирбай.

Шветочну кирбайску Службу Божу предводзел о. Владимир Медєши, капелан з Руского Керестура, а сослужовали домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка як и римокатолїцки паноцове о. Никица Бошнякович зоз Шиду и о. Марко Крекич зоз Сримскей Митровиц.

На богослуженю апостол читал Деян Бобаль, а Евангелию о. Медєши хтори потим и наказовал и у казанї, медзи иншим, визначел же ше Богородица вознєсла на нєбо и вишла до вичней слави, а тиж здогаднул и приклад святого Изидора у Шпаниї як жил и як ше модлєл Богови, на його гробе ше случовали чуда, а вон постал защитнїк жемльодїлцох и Мадриду.

О. Медєши додал и же Богородица була векша як ангели, а же вирни прейґ Святей тайни Споведзи годни достац ласки од Бога и же Кирбай нагода достац полни одпуст и повинчовал шицким щешлїви и благословени Кирбай.

Домашнї парох о. Еделински подзековал паноцом же пришли возвелїчац Кирбай и гварел же най би нас Богородоца зазберовала и зачувала ище вельо роки.

На Служби Божей окрем домашнїх, дзецох и младих були и вирни зоз околних парохийох, а на концу одшпиване „На многая лїта“.